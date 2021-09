Autárquicas 2021. André Ventura em arruada com candidato do Chega a Lisboa

Com as eleições autárquicas a aproximarem-se, continua a corrida para a captação de votos. André Ventura visitou o Martim Moniz ao lado do candidato à Câmara Municipal de Lisboa, Nuno Graciano.

O líder e o candidato do Chega estiveram atentos às queixas dos residentes e moradores. O objetivo do partido é chegar a todos os lisboetas.

Um passeio de fim de tarde no Martim Moniz, pouco tempo depois da detenção de dois homens suspeitos de ligações a grupos terroristas.

"Podíamos ter tido um atentado suicida aqui em Lisboa. Podiam ter morrido centenas de pessoas.", ao que o líder do Chega ainda acrescenta, "Não podemos ter no nosso território pessoas ligadas a este tipo de grupos. E mais, quando nós lhes estamos a pagar".

Portugal prepara-se para receber centenas de refugiados.

O candidato do Chega, Nuno Graciano, promete devolver a cidade aos lisboetas, preservar o património e lutar contra a corrupção.

