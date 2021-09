Irmãos ligados ao Daesh investigados desde 2017

Os irmãos iraquianos foram detidos esta quarta-feira indiciados por crimes de terrorismo e contra a Humanidade. Em 2018, um dos iraquianos já era considerado perigoso. O Sistema de Segurança Nacional recebeu informações de que poderia estar a ajudar a planear um ataque terrorista, na Alemanha.

Teriam pago perto de 7.000 euros, cada um, para conseguirem fugir do Iraque. Aterraram em Portugal em março de 2017, com autorização temporária de residência, por terem um registo limpo. Quatro meses após a chegada a território nacional, um outro iraquiano denunciou os irmãos, que os considerou "perigosos".

Após a denúncia, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras avisou a Polícia Judiciária, que começou a vigiá-los.

As autoridades portuguesas consideraram, em 2018, que apenas um dos irmãos representava um risco para a segurança interna que, sem respostas sobre o processo de pedido de asilo deixou uma ameaça:

"Cheguei ao meu limite. Eu suicido-me, mas não morro sozinho. Estou a falar a sério".

O suspeito acabou detido pelo SEF, no Porto, durante dois meses. A diretora do SEF assinou a recusa de asilo, mas aceitou a do irmão, porque manteve uma postura mais sociável e menos problemática.

O suspeito acabou por fazer uma série de tentativas para evitar a expulsão de Portugal com recursos atrás de recursos. O último foi para o Tribunal Administrativo do Sul, também recusado em novembro do ano passado.

O processo-crime está em segredo de justiça, mas o pedido de asilo, a que a SIC teve acesso, dá informações sobre o percurso antes e depois de chegarem a Portugal.

O advogado vai recorrer da decisão da prisão preventiva e afasta a possibilidade de extradição.

Apesar da gravidade dos crimes, os irmãos garantem inocência.

Os irmãos encontram-se no estabelecimento prisional de Lisboa, a cumprir isolamento depois vão ser transferidos para a prisão de alta segurança de Monsanto.

VEJA MAIS: