Polícia Judiciária deteve dois iraquianos suspeitos de pertencerem ao Daesh

A Polícia Judiciária deteve em Lisboa dois iraquianos suspeitos de pertencerem ao Daesh. Residiam em Portugal há quatro anos e estavam a ser procurados pelas autoridades iraquianas.

Os dois homens terão entrado em Portugal em 2017, infiltrados num grupo de refugiados que veio da Grécia.

São dois irmãos com 32 e 34 anos, ambos residentes em Lisboa, onde trabalhavam no setor da restauração e num call center.

Eram investigados há 4 anos pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária e preparavam-se para sair do país.

Durante as buscas terão sido recolhidas provas da participação em milícias e atos terroristas na zona de Mossul no Iraque, um dos antigos bastiões do Daesh, o grupo radical islâmico com quem ainda manteriam ligações.

Os dois iraquianos não ofereceram resistência no momento da detenção.

A Polícia Judiciária refere em comunicado que os dois irmãos estão indiciados pela “prática de crimes de adesão e apoio a organização terrorista internacional, de terrorismo internacional, e contra a humanidade" e sublinha ainda que "não foram identificados indícios de que tivessem cometido quaisquer crimes desta natureza em território nacional".

Eram há muito tempo procurados pela justiça iraquiana. Resta saber se vão ou não ser extraditados para o Iraque, país que costuma punir crimes de terrorismo com a pena de morte, punição que Portugal não aceita.

