Bloco de Esquerda quer impedir maioria de Fernando Medina em Lisboa

A líder do Bloco de Esquerda quer mais força em Lisboa para tirar a maioria a Fernando Medina, que acusa de falhar na habitação.

Catarina Martins esteve esta terça-feira no Entroncamento e fez uma promessa:

"O Bloco de Esquerda quando fez o acordo de Lisboa, bateu-se pelos passes sociais. Sei que os autarcas do Bloco de Esquerda, eleitos em todo o país, vão lutar para a baixa dos preços dos passes e por transportes coletivos de qualidade".

A visita a um prédio de renda acessível em Lisboa deu o mote para impôr limites ao PS.

Cabe a Beatriz Gomes Dias, conhecida ativista na luta contra racismo, a tarefa de esquecer o caso Robles.

O objetivo do BE é conseguir uma votação que permita manter o acordo com o PS para governar a capital, numas eleições em que mais parceiros à esquerda já aceitaram disponibilidade para dar a mão a Fernando Medina.

