A Iniciativa Liberal começou a campanha esta terça-feira de manhã, numa arruada por Lisboa.

O líder da Iniciativa Liberal regressou às origens no arranque da campanha autárquica para ouvir comerciantes e residentes e para, sempre que possível, criticar o Partido Socialista.

João Cotrim Figueiredo fez a maior parte da arruada ao lado do cabeça de lista para Alvalade. Bruno Horta Soares, o candidato à Câmara de Lisboa, juntou-se no final a tempo de ouvir o líder do partido e colocar-se ao lado do governo na questão do aeroporto de Lisboa.

A primeira arruada liberal fez-se por pouco mais de 1.5 km e terminou na Assembleia Municipal de Lisboa, onde a IL pediu a criação do provedor do munícipe. Uma figura, dizem os liberais, que poderia ter ajudado os lisboetas depois da polémica questão da partilha de dados pessoais com a embaixada da Rússia.