Iniciativa Liberal e CDS contra a proposta do Governo para alterar escalões do IRS

O primeiro-ministro propôs uma mexida nos escalões do IRS. O CDS está contra esta proposta, a Iniciativa Liberal acusa António Costa de eleitoralismo. O PSD concorda, à partida, com a medida e a esquerda está também de acordo – mas diz que é possível ir mais longe.

O PCP e “Os Verdes” consideram positivo haver abertura para repor a justiça fiscal que têm vindo a exigir. Ambos dizem que o Governo pode ir mais longe. Também o PAN vai propor uma mexida do terceiro ao sexto escalão do IRS.

O PSD diz que concorda, "à partida", com as medidas que visem diminuir os impostos que os portugueses têm de pagar. Mas a resposta final, só será dada quando conhecer o teor da proposta.

Também o Bloco de Esquerda quer entender o impacto que a medida terá, na prática. Mas acha bem que o Governo aplique, finalmente, uma medida que tem vindo a adiar.

As vozes dissonantes são as da Iniciativa Liberal e do CDS. Para o Orçamento do Estado de 2022, o CDS vai propor menos escalões com taxas mais reduzidas. A Iniciativa Liberal duvida das intenções do Governo com esta medida.

Os escalões em que o Governo quer mexer abrangem quase um milhão de famílias.