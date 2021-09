PSD concorda "à partida" com o desdobramento de escalões

Rui Rio diz à partida a proposta do governo de mexer no IRS tem o apoio do PSD, mas prefere esperar para ver a proposta do Orçamento do Estado.

"Tudo aquilo que possam ser propostas de redução da carga fiscal, que baixem aquilo que os portugueses têm pago de impostos, tem uma probabilidade muito elevada de ter a nossa concordância", garante Rui Rio.

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que o seu Governo está a trabalhar para que no próximo Orçamento se introduzam desdobramentos nos escalões de IRS entre 10.000 e 20.000 euros e entre os 36.000 e 80.000 euros.

