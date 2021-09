OE2022: BE critica Governo por não fazer mudanças estruturais

A coordenadora do Bloco de Esquerda criticou a postura do Governo nas negociações para o Orçamento de Estado do próximo ano.

"O Governo tem tido pouca vontade de mexer seja o que for do ponto de vista estrutural. Nós precisamos de alterações estruturais para responder a problemas estruturais", afirma Catarina Martins.

No final de uma visita a um Centro de Acolhimento Temporário de Refugiados em Lisboa, Catarina Martins foi questionada sobre as negociações orçamentais e sobre a perspetiva que tem em relação a um possível acordo com o Governo.

A coordenadora do BE considerou que preferia uma negociação "com mais tempo" do Orçamento de Estado, mas garantiu que os bloquistas já têm as suas propostas preparadas para apresentar ao Governo e ao país.

