Orçamento do Estado. BE e PCP criticam Costa, PS responde que não vale tudo

Este mês, começa a subir o tom nas negociações do orçamento do estado para o próximo ano. O Bloco de Esquerda avisou esta quarta-feira que as medidas apresentadas por António Costa no congresso do PS são um mau início de conversa.

O PCP insistiu no cumprimento do Orçamento do Estado deste ano, antes de começar a discutir com o Governo o de 2022. O PS respondeu que a estabilidade política não pode ser feita a qualquer preço.

A proposta do Orçamento do Estado para 2022 tem de ser entregue no Parlamento até 11 de outubro.