André Ventura acusa deputados do PSD de serem "fantoches políticos"

A proposta do PSD de mudar o Tribunal Constitucional para Coimbra levou André Ventura a acusar os deputados do PSD de serem "fantoches políticos".

No segundo dia de campanha oficial, líder do Chega disse que quer liderar o Governo do país.

Em Braga, os ataques a Rui Rio e ao PSD subiram de tom. André Ventura criticou que a "preocupação do momento" do presidente do PSD seja a transferência do TC para Coimbra.

A tarde de campanha do líder do Chega terminou em Barcelos junto à estátua de Sá Carneiro.