Iniciativa Liberal sugere estudo de tráfego no Seixal sobre travessias no Tejo

A Iniciativa Liberal sugere que seja feito um estudo de tráfego de passageiros na travessia entre as duas margens do Tejo. Numa ação de campanha, João Cotrim Figueiredo apelou ainda para a mudança política, no Seixal.

46 anos nas mãos dos comunistas, a Câmara do Seixal não tem cedido a mudanças. João Cotrim Figueiredo veio sentir o terreno.

Lisboa dá oportunidades e fica apenas, a 15 minutos de barco. O barco facilita a travessia, mas há mais portos para atracar sem ligação direta.

Já em terreno firme, na margem norte, o candidato a Lisboa estica a mão ao Seixal para contabilizar mais uns votos. De barco ou de táxi, há queixas dos dois lados.