BE diz que Governo simplificou trabalho forçado em Odemira

Catarina Martins diz que o Governo simplificou o trabalho forçado em Odemira. A líder do BE foi até ao Alentejo garantir que o partido tudo fará para impedir a construção de mais estufas.

Catarina Martins foi a um Alentejo - onde o partido não elegeu em 2017 - ver a dimensão das estufas através de drone e repetir uma reivindicação antiga.

Catarina Martins veio a Odemira falar não só das questões ambientais provocadas pelas estufas, mas também dos direitos dos trabalhadores e foi muito dura com o Governo em relação às alterações feitas e aos efeitos que vão provocar na vida dos estrangeiros que trabalham nos 1600 hectares no perímetro de rega do Mira

Depois das críticas ao Governo em Odemira, Catarina Martins juntou-se à bloquista Diana Santos numa manifestação em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

A caravana começa agora uma viagem ao centro do país.