Jerónimo acusa António Costa de querer calar a CDU

O presidente da Câmara do Seixal e candidato da CDU diz que o realojamento das pessoas que vivem no Bairro da Jamaica fica concluído até 2026. A conclusão do projeto esteve prevista para 2019. Jerónimo de Sousa acusou António Costa de querer calar os eleitos da CDU.

Naqueles concelhos que não lidera a CDU reclama por mais obra, desde vez em Lisboa.

Já no Seixal, é altura de mostrar trabalho feito.

A casa do Amora Futebol Clube foi inaugurada mesmo a tempo de entrar em campo para as autárquicas. Jerónimo veio conhecer a obra feita do presidente da Câmara do Seixal.

Mas no concelho, há outras obras há muito inacabadas. Já esteve para ser até 2019, já esteve para ser até 2020 e também já esteve para ser até 2022. Agora, a nova data é até 2026.

A CDU lidera a câmara desde 1976. O Bairro da Jamaica existe desde a década de 80. O lote 10 já foi demolido e 167 pessoas realojadas. Mais de 100 famílias continuam à espera.

A SIC falou com residentes e membros da comissão de moradores. Dizem que ninguém foi informado do novo prazo anunciado pelo presidente da Câmara.