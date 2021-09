No caminho para as Autárquicas conhecemos os dois candidatos mais jovens que concorrem ao lugar de presidente da Câmara. Um tem 19 anos, outro 20 e acreditam que podem surpreender.

Quem olha, à primeira vista, não diria estar perante um candidato autárquico, mas está. André Xavier tem 19 anos. Quer ser presidente da Câmara de Bragança. Concorre pelo Bloco de Esquerda.

André é de Miranda do Douro, estuda Gestão de Negócios Internacionais no Politécnico de Bragança. A família e os amigos foram surpreendidos com a notícia.

A mesma reação teve a família e os amigos de Mário Amaro. Aos 20 anos quer ser presidente da Câmara de Alenquer, distrito de Lisboa.

Por estes dias, a campanha faz-se na rua e os mais jovens candidatos do país a uma câmara municipal dão-se a conhecer.

Os dois candidatos mais jovens destas eleições vão a votos em municípios que nunca viram mudar de cor política. Em Bragança, o PSD lidera a Câmara há 24 anos. Em Alenquer, o PS nunca perdeu, desde 1976.