Catarina Martins elogia Comissão Nacional de Eleições por advertências a António Costa

O Bloco de Esquerda dedicou o dia ao centro do país e ao ambiente e Catarina Martins continuou as críticas ao Governo, referindo que a Comissão Nacional de Eleições está a fazer bem o seu papel quando adverte António Costa.

Declarações surgem poucas horas depois de dizer que o PS e a Direita têm cadastro em matéria de fundos comunitários.

Num dia escolhido para mostrar o trabalho de ativistas pelo ambiente, a campanha seguiu do Tejo para Miranda do Corvo, onde Catarina Martins usou o exemplo da Associação "Baldios" para investimentos futuros.

"As opções de investimento que fizermos no pais, ou têm em conta as questões ambientais, ou servirão de pouco no nosso futuro. E para além da questão dos rios que falámos hoje, há também as questões da floresta e as questões do território", acrescenta.