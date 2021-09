Ministra da Saúde usou carro do Estado para fim partidário 

Na campanha autárquica, há um episódio a gerar polémica que envolve Marta Temido.

A ministra da Saúde utilizou o carro oficial do Governo para se deslocar a uma ação do Partido Socialista, no Porto.

Ao Observador, o Ministério da Saúde confirma que Marta Temido aproveitou a visita oficial a Vila Nova de Gaia e ao Porto para tomar o pequeno-almoço com Tiago Barbosa Ribeiro, candidato à Câmara Municipal do Porto.

O encontro aconteceu antes de uma visita ao centro de vacinação de Vila Nova de Gaia.

Pode estar em causa o crime de peculato de uso.