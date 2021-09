André Ventura sai de Elvas com escolta policial

O comício do Chega, este domingo, em Elvas, teve o primeiro protesto da campanha contra André Ventura.

Durante as intervenções do líder do Chega, os manifestantes repetiram gritos de "racista" para André Ventura que, em vários momentos, fez interrupções no discurso para responder aos gritos que lhe eram dirigidos.

Um forte dispositivo policial manteve os manifestantes à distância e, já na parte final do comício, a Unidade Especial de Polícia acabou por dispersar o protesto.

Após a manifestação, André Ventura saiu de Elvas com escolta policial.

