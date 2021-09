Chega vai apresentar queixa contra o PS na CNE

André Ventura diz que o Chega vai apresentar queixa contra o PS na Comissão Nacional de Eleições (CNE), devido às promessas de António Costa. Durante a ação de campanha desta sexta-feira, o líder do partido garantiu que só haverá coligações com o PSD com um acordo a nível nacional.

À procura de eleger candidatos nos municípios e freguesias, Ventura promete um plano para cortar com o número de eleitos locais, mesmo que isso afete o partido.

Para Rui Rio, o líder do Chega afirma que só estará disponível para fazer coligações com o PSD se houver uma plataforma de entendimento nacional.

A arruada do partido pela cidade de Tondela cruzou-se, por coincidência, com o ensaio do espetáculo de Herman José que irá atuar nas festas do feriado municipal.