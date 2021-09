André Ventura aponta para "noite histórica" do Chega

Tudo aponta que seja uma "noite histórica" para o Chega, disse este domingo André Ventura. O líder do Chega acredita ser possível ficar em terceiro ou em quarto lugar a nível nacional.

Em reação às projeções, Ventura congratulou-se com a possibilidade de eleger um vereador em Lisboa, com a lista encabeçada por Nuno Graciano. Referiu ainda as boas indicações para várias zonas do país, nomeadamente, Braga.

É a primeira vez que o Chega concorre às eleições autárquicas. "Somos uma força relevante na maior parte do país", concluiu o líder do partido.