Autárquicas: frases da noite eleitoral

Duarte Cordeiro, líder da líder da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS

"Estamos confiantes que vamos ganhar as eleições em Lisboa. A confirmar-se o resultado, será a quinta vez que ganhamos as eleições em Lisboa."

José Silvano, secretário-geral do PSD

"Ninguém canta vitória (no PSD) , porque são só sondagens, mas normalmente as sondagens à boca da urna acertam sempre."

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS

"De acordo com todos os indicadores, o PS vai voltar a ganhar as eleições autárquicas e constitui-se como a grande referência do Poder Local democrático. É o maior partido nos municípios e nas freguesas."

António Maló de Abreu, diretor da campanha do Juntos Somos Coimbra

"Com toda a certeza, podemos dizer que ganhámos estas eleições com uma maioria absoluta, o que era fundamental para dar a volta a Coimbra."

Pedro Melo, vice-presidente do CDS-PP

"Estamos ainda perante resultados preliminares mas tudo indica que tivemos uma grande vitória em Coimbra, uma aposta muito forte desta direção e, como digo, a vitória de Coimbra é grande, é estrondosa e pode permitir ao CDS recuperar o seu vereador."

Margarida Botelho, membro do Comité Central do PCP

"As projeções que se conhecem, nomeadamente, de Lisboa e do Porto, são de sentido positivo, de consolidação, de reforço da CDU. A de Almada teremos ainda de ver, porque o intervalo é relativamente grande."

Pedro Santana Lopes, cabeça de lista do movimento independente "Figueira a Primeira"

"Ganhar nestas circunstâncias (a Câmara da Figueira da Foz) é uma proeza sem igual, porque, contra todas as tropelias, todas as armadilhas, todas as impugnações e contra os partidos grandes, médios e pequenos."

André Ventura, líder do Chega

"Ainda não sabemos como terminará [a noite eleitoral] e se podemos, ou não, cantar vitória absoluta, mas há uma coisa que já sabemos, é que amanhã o país acordará com o Chega em todo o território nacional e isso é uma grande vitória desta noite eleitoral."

Pedro Filipe Soares, dirigente do BE

"As projeções que são conhecidas são convergentes numa ideia que nos é simpática: dá intenção, pelas projeções, que o Bloco de Esquerda vai conseguir alargar a sua base autárquica do ponto de vista geográfico, o que é um reforço da nossa presença em todo o país."

Ricardo Mexia, diretor de campanha da coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança candidata à Câmara de Lisboa

"Para quem esteve durante estes meses todos na rua, a contactar com as pessoas, de facto isto é a confirmação do que ouvíamos, do que nos diziam. Efetivamente, há aqui um grande sinal de mudança que os portugueses e neste caso os lisboetas manifestaram."

Pedro Siza Vieira, ministro da Economia

"Os resultados [em Lisboa] poderiam ser mais vigorosos, mas temos condições de governabilidade."

Rodrigo Saraiva, porta-voz do Iniciativa Liberal

"O Partido Socialista perde força nestas eleições. E perde força, porque as pessoas recusam e recusaram uma forma radical de fazer campanha, de muito eleitoralismo, onde um partido se confunde com o Estado ou o Estado se confunde com o partido. Isso fica claro perante as projeções, que os portugueses rejeitam quem mistura essas coisas."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

"Resultados ficaram aquém dos objetivos colocados. (Ainda assim, a CDU) confirma-se como uma grande força do poder local."

