Ilda Figueiredo, a candidata da CDU à Câmara Municipal do Porto votou esta manhã e espera que a abstenção baixe nestas eleições autárquicas.

A candidata apela para a importância de votar no poder local.

As eleições autárquicas decorrem este domingo.

Estão inscritos 9.306.120 eleitores para escolher a constituição de 308 Câmaras Municipais e outras tantas assembleias municipais, bem como das 3.091 assembleias de freguesia.

As assembleias de voto estão abertas entre as 8:00 e as 20:00.