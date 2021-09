Há 14 anos que a câmara da capital fugia ao PSD e foi Carlos Moedas quem conseguiu reconquistar a autarquia para terreno laranja. O candidato do PSD diz que ganhou "contra tudo e todos".

O líder do PSD, Rui Rio, reconhece que Moedas não vai ter a vida facilitada e que terá de "encontrar as pontes necessárias para conseguir aprovar os diplomas"

O derrotado Fernando Medina assume que resultado é da sua inteira responsabilidade e classifica a derrota como "pessoal e intransmissível".

"Por um voto se ganha por um voto se perde. A democracia expressa-se pelo voto do povo que decide quem governa, mas faz-se também nos gestos de festejo e nos gestos de concessão. O engenheiro Carlos Moedas ganhou as eleições à Câmara Municipal de Lisboa e merece as felicitações indiscutiveis", disse Medina.