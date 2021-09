PS ultrapassa CDU e Chega e ganha Câmara de Moura

O Chega não conseguiu vencer a Câmara de Moura, em Beja, nas autárquicas. Nas Presidenciais, André Ventura, conseguiu 30% dos votos na região. A Câmara de Moura volta a ser do PS.

O partido de André Ventura fica em terceiro para a Câmara Municipal, com 14%, atrás da CDU e do candidato do PS, que reconquista Moura, com mais de 40% dos votos.

O Chega conseguiu um vereador em Moura, o primeiro num concelho com forte presença da comunidade cigana.

