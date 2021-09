Ventura garante que “vão haverá nenhum acordo autárquico entre o PSD e o Chega"

André Ventura garante que não haverá acordos autárquicos com o PSD. Sobre não ter conseguido que o Chega fosse a terceira força política nestas eleições, o líder assume a responsabilidade, mas salienta que o partido conseguiu mais vereadores do que o Bloco de Esquerda.

“Aparentemente os números que temos indicam-nos já 15 vereadores eleitos. Repare que o Bloco de Esquerda, no seu melhor momento, teve 12 vereadores. O Chega na primeira eleição que vai tem 15 vereadores. É extraordinário, é histórico”, disse André Ventura, assumindo as responsabilidades por não ter alcançado o objetivo do terceiro lugar.