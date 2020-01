É oficial: o Reino Unido está fora da União Europeia, quase quatro anos depois do referendo que ditou o Brexit.

A saída concretizou-se às 23h00 de Londres (mesma hora em Lisboa). Um "casamento" de 47 anos que chega ao fim e, para que o "divórcio" não seja inteiramente litigioso, segue-se um período de transição que vigorará até 31 de dezembro.

Foi a 1 de janeiro de 1973 que o Reino Unido aderiu à então Comunidade Económica Europeia (CEE), mas, num referendo realizado em junho de 2016, a maioria dos britânicos preferiu sair do bloco.

O período de transição começa a contar a partir de agora e vai até 31 de dezembro de 2020, durante o qual o Reino Unido continua a respeitar as normas europeias e a fazer parte do mercado único europeu.

SAÍDA CELEBRADA NAS RUAS

A noite está a ser marcada por vários festejos no Reino Unido. Na praça do Parlamento, em Londres, o partido do Brexit organizou um comício que contou com um discurso do eurocético Nigel Farage, um dos principais apoiantes do Brexit.

Simon Dawson

Henry Nicholls

Em Downing Street, houve uma contagem decrescente até ao momento da separação. Vários edifícios do Ministério britânico estão iluminados de forma especial.

Toby Melville

O ADEUS DO PARLAMENTO EUROPEU AO REINO UNIDO

O momento de descida da bandeira em frente ao edifício do Parlamento Europeu estava previsto para as 24h00 de Bruxelas (23h00 em Lisboa e em Londres), mas acabou por acontecer por volta das 19h00.

O símbolo do Reino Unido foi retirado lentamente e posteriormente substituído pela bandeira da União Europeia, que perde "simbolicamente" uma estrela.

Boris Johnson pede "começo de uma nova era de cooperação"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta sexta-feira, num discurso para marcar a saída do Reino Unido da UE, querer que este seja "o começo de uma nova era de cooperação" com a UE.

"Queremos que este seja o começo de uma nova era de cooperação amistosa entre a UE e um Reino Unido enérgico. Um Reino Unido que é simultaneamente uma grande potência europeia e verdadeiramente global no nosso alcance e ambições", salientou.