São retomadas esta segunda-feira, por videoconferência, as reuniões entre o Reino Unido e a União Europeia para definir as relações do pós-Brexit.

A primeira reunião da comissão mista vai avaliar a forma como têm sido postas em prática as medidas incluídas no acordo de saída e a possibilidade de se estender do prazo do período de transição.

O Governo britânico será representado ministro Michel Gove. Já a UE terá como representante o vice-presidente da Comissão Europeia.