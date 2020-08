Saída do Reino Unido da UE. 250 mil portugueses já têm estatuto de residente

Mais de 250 mil portugueses já obtiveram o estatuto de residente no Reino Unido. Um título que será obrigatório a partir de dia 1 de julho do próximo ano.

O prazo de candidatura termina a 30 de junho do próximo ano. A partir daí, só com este título é que os cidadãos comunitários poderão continuar a viver e trabalhar no Reino Unido, tendo acesso, por exemplo, aos sistemas de ensino e saúde.