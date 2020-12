UE e Reino Unido vão prosseguir negociações para acordo pós-Brexit

A União Europeia e o Reino Unido vão prosseguir as negociações em busca de um acordo sobre as relações futuras no pós-Brexit, anunciaram hoje a presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico, após uma conversa telefónica.

No dia apontado como a data-limite para decidir se havia ou não condições para um acordo, Ursula von der Leyen e Boris Johnson decidiram afinal fazer (mais) um "esforço adicional" em busca de um compromisso, "mesmo nesta fase tardia", sem se comprometerem com novas datas.

Numa declaração conjunta, e transmitida por Ursula von der Leyen numa curta declaração à imprensa sem direito a perguntas, em Bruxelas, os dois dirigentes apontam que, "apesar da exaustão após quase um ano de negociações, e apesar de vários prazos-limite terem sido sucessivamente falhados", consideram que "é responsável neste momento fazer um esforço adicional".