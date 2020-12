Embaixadores dos 27 Estados-membros junto da UE estão a avaliar acordo comercial pós-Brexit

Na mensagem de Natal, o primeiro-ministro Boris Johnson ofereceu aos britânicos as quatro resmas do acordo comercial pós-Brexit.

As duas mil páginas do acordo são já analisadas neste dia de Natal pelos embaixadores dos 27 em Bruxelas. Sem oposição de trabalhistas e conservadores, o Parlamento britânico ratifica o documento a 30 de dezembro. Bruxelas lamentou já o fim das difíceis e complexas negociações, quatro anos depois do Reino Unido ter votado a saída da União Europeia.

A nível comercial, os 27 e o Reino Unido evitaram assim um Brexit desordenado que implicaria taxas aduaneiras e quotas de importação e o regresso às regras da Organização Mundial de Comércio. O acordo entra em vigor no próximo dia 1 de janeiro.