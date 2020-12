Brexit. Aplicação provisória do acordo aprovada pelos 27 Estados-membro

A aplicação provisória do acordo entre a União Europeia e o Reino Unido foi aprovada em Bruxelas, dez meses depois de terem sido iniciadas as negociações. Entra em vigor a 1 de janeiro.

Os embaixadores dos 27 Estados-membros deram luz verde de forma unânime ao documento com mais de 1.200 páginas. O último parágrafo foi escrito na véspera de Natal, mas estão ainda previstas mais negociações entre Londres e Bruxelas.

Um dos pontos ainda em discussão é o setor dos transportes e os serviços empresariais e financeiros que poderão sofrer fortes perturbações enquanto se adaptam às novas regras.

A poucos dias do fim do período de transição, marcado para 31 de dezembro, o acordo segue me moldes provisórios, pelo menos até ao final de fevereiro.

Deverá ser ratificado pelo Reino Unido ainda esta semana, na reunião de quarta-feira na Câmara dos Comuns. Do lado da União Europeia, é preciso a aprovação do Conselho Europeu e do Parlamento que só deverá abordar o assunto no início do próximo ano.