Estatuto de residente no Reino Unido. Apresentadas mais de cinco milhões de candidaturas

No Reino Unido foram apresentadas mais de cinco milhões de candidaturas ao estatuto do residente. É obrigatório para continuar a viver e trabalhar no país depois do Brexit e envolve milhares de portugueses.

Números revelados à SIC pelo Secretário de Estado britânico para a imigração e que revelam que há mais cidadãos comunitários a residir no Reino Unido do que inicialmente se pensava.

Cinco milhões de candidaturas ao estatuto de residente já foram apresentadas. Quase 2,5 milhões obtiveram o estatuto permanente. Outros dois milhões ficaram com o temporário até completarem cinco anos de residência no Reino Unido.

O processo de candidatura é todo digital, o que constitui uma dificuldade para muitos. O comprovativo do estatuto permanente ou provisório apenas pode ser visualizado online. A organização que defende os direitos dos cidadãos comunitários exige que seja emitido um cartão.

A 30 de junho termina o prazo de candidatura.