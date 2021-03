Grupos paramilitares unionistas da Irlanda do Norte avisam Londres que a tensão aumenta devido ao Brexit   

Os grupos paramilitares unionistas da Irlanda do Norte retiraram temporariamente o apoio ao acordo de paz de 1998 e avisam Londres que a tensão aumenta devido ao Brexit.

A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) obrigou a repor as fronteiras entre as duas Irlandas. O norte, que pertence ao Reino Unido, ficou de fora do livre comércio da UE e obrigou a que fosse criado um estatuto comercial separado para o resto do país.

O Partido Democrata Unionista, que dirige o Executivo de coligação de Belfast, tem-se recusado a cooperar com o Governo irlandês na implementação das novas regras que se tornou num dos maiores braços-de-ferro do Brexit.

Até aqui, os três grupos paramilitares unionistas da Irlanda do Norte prometiam oposição "pacífica e democrática," mas agora avisam Londres que a tensão está a aumentar na região ainda marcada pelo conflito histórico entre "unionistas" pró-britânicos e nacionalistas republicanos irlandeses.