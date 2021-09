Ativistas pelo clima interrompem discurso do PM e entram em confronto com polícia em Itália

Um grupo de ativistas pelo clima interrompeu o discurso do primeiro-ministro italiano, em Milão, no encontro que antecede a próxima cimeira do clima.

Mario Draghi, primeiro-ministro italiano, fazia as habituais saudações na abertura do encontro, em Milão, onde vão ser debatidas propostas de combate às alterações climáticas.

Enquanto o discurso de Draghi prossegue nas ruas de Milão, outros ativistas pelo clima envolvem-se em confrontos com a polícia.

O encontro na cidade italiana junta mais de 400 jovens de todo o mundo e decisores políticos e antecede a cimeira do clima que acontece entre 1 e 12 de novembro, no Reino Unido.

A COP26 foi adiada em 2020 devido à pandemia.

A ONU recusou um novo adiamento pedido por organizações ambientalistas de vários países invocando a urgência de novas medidas para combater o aquecimento global.

