A piada insólita do primeiro-ministro britânico sobre as alterações climáticas

O primeiro-ministro britânico fez, esta segunda-feira, uma piada sobre “alimentar animais com humanos” durante uma conferência de imprensa sobre alterações climáticas com algumas crianças. Boris Johnson sugere, de forma irónica, que de forma a reequilibrar a natureza, os animais possam ser alimentados por alguns humanos.

Em declarações que antecipam a cimeira do clima, que se realiza na próxima semana em Glasgow, o primeiro-ministro britânico mostrou-se “muito preocupado” com os resultados da cimeira e, posteriormente, de travar o aquecimento global no futuro.

Ainda assim, durante a conferência com várias crianças, Boris Johnson aproveitou para aligeirar o tema e fazer algumas piadas. Depois da apresentadora ter afirmado que 97% dos mamíferos existentes na Terra são humanos e animais domésticos e apenas 3% são animais selvagens, Johnson brincou.

“Podíamos usar alguns humanos para alimentar os animais, não podíamos?”, afirmou.

Pouco depois, quando uma criança interveio para dizer que “os cientistas estão a fazer comprimidos de iogurte que impedem as vacas de produzirem tantos gases de efeito de estufa”, o primeiro-ministro britânico voltou a fazer uma piada.

“Comprimidos de iogurte? Achei que eram algas, mas sinceramente não sei. Estamos a fazer professos a criar vacas que arrotam menos. São vacas mais educadas”, atirou.

A COP 26 realiza-se Glasgow, no Reino Unido, de 31 de outubro a 12 de novembro.

