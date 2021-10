Concentração de gases poluentes bateu novo recorde

Apesar de uma ligeira redução, durante os confinamentos por causa da pandemia, a verdade é que o último ano foi o pior da década e a atmosfera registou uma concentração de gases poluentes que bateu novos recordes.

A Organização Mundial de Meteorologia, um organismo das Nações Unidas, diz que os níveis de dióxido de carbono e metano são muito elevados e que, a continuar assim, a temperatura vai continuar a subir e não será possível manter os compromissos assumidos no Acordo do Clima, assinado em Paris em 2015.

A ONU diz que a situação é muito grave e que, em alguns locais, a floresta do Amazonas, pela primeira vez desde que há registos, deixou de conseguir absorver dióxido de carbono e, por causa da desflorestação e da baixa humidade, passou a emitir CO2, um dos gases mais poluentes e mais prejudiciais para o ar que respiramos.

O relatório da Organização Mundial de Meteorologia foi publicado esta segunda-feira, seis dias antes do início da COP26, a cimeira do clima que começa no domingo em Glasgow, na Escócia.

