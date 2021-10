De Cascais a Glasgow: 12 jovens viajam até à Cimeira do Clima de forma mais ecológica

Doze jovens partiram esta sexta-feira de Cascais para Glasgow, a cidade que vai acolher a Cimeira do Clima no fim do mês. O objetivo da viagem é chegar até ao destino da maneira mais sustentável e ganhar alguns hábitos ambientais.

Marília, Guilherme e Francisco são os rostos que representam as três equipas. Todos com rotas diferentes, mas com o mesmo objetivo: chegar a Glasgow no dia 31 de outubro. Vão ser quase 10 dias de viagem, com muitos cálculos e limitações.

Todos os dias têm que atualizar uma aplicação. Nela, os participantes têm um orçamento de cerca de dois mil climas, a moeda virtual criada com o objetivo de controlar os gastos diários.

Pelo caminho, será feita uma paragem em França para visitar um campo de refugiados, uma realidade que dizem não conhecer e que será uma aprendizagem.

Nos próximos dias, os jovens selecionados para este desafio, lançado por duas empresas ligadas à área ambiental, querem mostrar, sobretudo, que todos se podem adaptar a novos estilos de vida mais amigos do ambiente.

