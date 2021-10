António Guterres diz-se muito inquieto quanto ao sucesso da próxima Cimeira do Clima

António Guterres diz estar muito inquieto quanto ao sucesso da próxima Cimeira do Clima. O secretário-geral das Nações Unidas diz que os compromissos atuais são um caminho para o desastre, que há ainda muito trabalho a fazer, mas que, apesar da preocupação, mantém a esperança.

A cimeira começa no fim do mês, em Glasgow, na Escócia.

Falta pouco mais de uma semana para o início dos trabalhos da COP26, a conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas e não há, ainda, nenhum pré-acordo quanto ao texto final.

O secretário-geral das Nações Unidas diz que está muito inquieto e preocupado. António Guterres afirmou, numa conferência na quinta-feira, que os compromissos atuais dos estados para o clima são um caminho para o desastre. Guterres diz ter esperança numa solução, mas que há muito trabalho a fazer para impedir um fracasso na conferência.

Também a diretora executiva da Greenpeace tem muitas dúvidas sobre o sucesso da cimeira. Jennifer Morgan diz que esta é, talvez, a última oportunidade para os líderes mundiais mostrarem que a luta contra as alterações climáticas é uma prioridade nas políticas que, de facto, querem implementar.

Subida catastrófica da temperatura global

Segundo o último relatório publicado pela ONU, os planos de mais de 200 países para a redução das emissões de gases poluentes, vão, na verdade, levar a uma subida catastrófica da temperatura global em mais de 2,7 graus.

Quando, para travar as alterações climáticas, e de acordo com o que ficou decidido na Cimeira do Clima de Paris, em 2015, o objetivo era não ultrapassar os 2 graus. No limite e, idealmente, manter o aumento da temperatura abaixo do grau e meio.

