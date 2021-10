A ex-ministra brasileira do Meio Ambiente Marina Silva alertou esta madrugada para a aproximação da Amazónia de uma catástrofe ambiental de proporções planetárias, durante um evento da Universidade Estadual da Califórnia, Santa Bárbara (UCSB).

"A Amazónia já está próxima desse ponto de não retorno", avisou a ex-ministra, que fez parte do governo de Lula da Silva, durante o evento organizado pelo Departamento de Estudos Latino-Americanos e Ibéricos da UCSB.

"Ela já começa a sequestrar menos carbono do que as emissões. Antes era uma consumidora de carbono, agora já não é -- e é um 'stock' de carbono", frisou Marina da Silva, sublinhando que a floresta, apelidada de "pulmão do mundo", já foi destruída em cerca de 20%.