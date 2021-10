China garante que vai estar presente na Cimeira do Clima 

A China garantiu esta terça-feira que vai participar na Cimeira do Clima, no final de outubro, na Escócia, e que o país está empenhado em lutar contra as alterações climáticas.

Ainda assim, não é certo que o Presidente chinês, Xi Jinping, participe na cimeira.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que o carvão atingiu um preço recorde, e as empresas aumentaram a produção, para fazer face ao aumento da procura.

O carvão é um dos principais responsáveis pela poluição e emissão de gases para a atmosfera, e a China é o maior produtor e consumidor mundial da matéria prima.



