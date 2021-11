COP 26: líderes mundiais procuram compromisso global 

A Cimeira do Clima das Nações Unidas recebe esta segunda-feira os líderes mundiais e as propostas de cada país para combater as alterações climáticas.

Esperam-se prazos concretos e metas mais ambiciosas na luta contra o aquecimento global, seis anos depois do Acordo de Paris.

Boris Johnson falou na abertura da cimeira, que se realiza até 12 de novembro em Glasgow, na Escócia.

"Podemos não nos sentir um James Bond, mas temos a oportunidade e o dever de fazer desta cimeira o momento quando a Humanidade começou a desarmar essa bomba, o momento quando começámos irrefutavelmente a virar a maré e a lutar contra as alterações climáticas", declarou o primeiro-ministro do Reino Unido, país anfitrião da cimeira.

