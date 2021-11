Príncipe Carlos pede união e visão de guerra no combate às alterações climáticas

O Príncipe Carlos defendeu, esta segunda-feira, uma vasta campanha ao estilo militar para combater as alterações climáticas, com a ajuda do setor privado. O herdeiro ao trono britânico diz que o custo da inação será muito superior ao custo da prevenção.

"Apelo-vos, enquanto decisores mundiais, a que encontrem formas práticas de superar divergências para que todos possamos começar a trabalhar juntos para salvar este precioso planeta, bem como o futuro ameaçado dos nossos jovens", disse na 26.ª conferência do clima das Nações Unidas (COP26), em Glasgow.



