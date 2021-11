O vídeo tornou-se viral: o Presidente norte-americano, Joe Biden, estava a assistir ao discurso de abertura da cimeira do clima COP26, em Glasgow, na Irlanda, quando começa a fechar os olhos e parece adormecer durante alguns segundos.

O vídeo foi partilhado pelo jornalista Zach Purser Brown, do Washington Post, e gerou uma onda de apoio ao Presidente.

As luta contra o aquecimento global têm sido uma das bandeiras de Joe Biden, desde que assumiu a Presidência. Entre as primeiras medidas que tomou está o regresso dos EUA ao Acordo de Paris. Donald Trump tinha retirado o país do acordo, que tem como objetivo limitar as emissões de gases de estufa.

► VEJA MAIS: