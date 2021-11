Será a altura de chamar os "caçadores do branqueamento ecológico"?

Na Cimeira do Clima de Glasgow, os ministros da Economia e Finanças dos países mais ricos anunciaram biliões de dólares para a descabonização da economia, com uma parte a ser financiada pelo setor privado.

No entanto, alguns países prejudicados com as alterações climática dizem que não estão a receber as compensações prometidas pela cimeira de Paris há seis anos.

Os protestos a exigirem ações dos líderes mundiais multiplicam-se na cidade que acolhe a cimeira.