COP26 procura soluções económicas para as alterações climáticas

Neste quarto dia da Cimeira do Clima COP26 em Glasgow procuram-se soluções económicas para as alterações climáticas.

Os chefes de Estado e de Governo deram hoje lugar aos ministros das Finanças e Economia. A Cimeira do Clima entrou no dia da discussão sobre o dinheiro. Ou melhor, sobre como podem os investimentos e orçamentos, ajudar a tornar o mundo mais amigo do ambiente.

O Reino Unido, anfitrião da cimeira, quer criar um novo sistema financeiro global que contribua para a neutralidade carbónica.

O ministro britânico das Finanças pediu uma completa renovação do sistema financeiro global e prometeu 116 milhões de euros em apoios para ajudar os países mais pobres. Os especialistas dizem que vão ser precisos mais de 100 mil milhões de euros para tornar as economias mundiais menos poluentes.

Os bancos, as seguradoras e todas as outras instituições financeiras são também essenciais neste processo ao optarem por emprestarem dinheiro ou garantirem negócios, investimentos que contribuam para a redução das emissões de carbono.

Mas cada um de nós também o pode fazer. Como poupamos, o que compramos, quem nos fornece energia, são escolhas que cabem a cada consumidor e que podem pesar na pegada ecológica global.

