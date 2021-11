COP26: 40 países formam aliança internacional para reduzir dependência do carvão

A cimeira do clima centra-se esta quinta-feira sobre a energia e a forma como o mundo poderá afastar-se do uso de combustíveis fósseis. Uma aliança foi estabelecida entre 40 países para reduzir a dependência do carvão, um dos maiores responsáveis pela poluição.

Os maiores consumidores mundiais, China, Índia, Austrália e os EUA não se comprometeram.

Com os preços do gás e combustíveis a subirem, o mundo enfrenta uma crise energética.

O carvão representa quase 40% da energia consumida globalmente e é um dos principais responsáveis pelos gases com efeito de estufa.

Um novo relatório, publicado esta quinta-feira por um grupo de peritos, afirma que as emissões de dióxido de carbono vão voltar este ano aos níveis de 2019.

No geral, as emissões deverão crescer quase 5% quando comparadas com o ano passado.

