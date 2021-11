COP26: Indonésia considera "injusto" acordo para pôr fim à desflorestação até 2030

A ministra do Ambiente indonésia descreveu como "inapropriado e injusto" o acordo global para pôr fim à desflorestação até 2030, alcançado durante a cimeira climática que se realiza em Glasgow e à qual o seu próprio país aderiu.

"Forçar a Indonésia a (alcançar) a desflorestação zero até 2030 é claramente inadequado e injusto", disse a ministra Siti Nurbaya Bakar no seu perfil do Facebook na quinta-feira, apontando as diferentes fases de desenvolvimento entre países.