Portugal é o 16.º país com melhor desempenho no combate às alterações climáticas

Portugal é o 16.º país do mundo com melhor desempenho nas políticas de combate às alterações climáticas. A conclusão é do Índice de Desempenho, apresentado esta terça-feira na Cimeira do Clima (COP 26) em Glasgow, na Escócia.

Os primeiros três lugares da lista estão vazios, porque nenhum país adotou as medidas necessárias para limitar o aquecimento global até 1,5 graus.

No ano passado, Portugal subiu uma posição e é agora o 16.º país do mundo com o melhor desempenho no combate às alterações climáticas.

As organizações ambientalistas ZERO e QUERCUS, que contribuíram para a elevada classificação do país, exigem a eliminação dos subsídios aos combustíveis fósseis e o recurso a energias renováveis.

A liderar o caminho no combate às alterações climáticas, ainda que fora do pódio, estão a Dinamarca, a Suécia e a Noruega. Já em sentido oposto estão o Irão, a Arábia Saudita e o Cazaquistão.

Em comparação com a lista do ano passado há algumas subidas e descidas no desempenho na proteção do clima. Os mais de 60 países avaliados representam 92% das emissões globais.

Veja mais: