Irão só ratificará Acordo de Paris após serem levantadas sanções

O Irão só ratificará o Acordo de Paris para o Clima, aprovado em 2015, depois de levantadas as sanções internacionais ligadas ao controverso programa nuclear iraniano, anunciou esta quarta-feira o diretor da Agência de Proteção do Ambiente (APA) local.

"Se o Irão terminasse o processo de adesão ao Acordo de Paris, não seria capaz de implementá-lo ou de desfrutar dos seus benefícios por causa das sanções. Como pode então envolver-se [neste tratado]? O Irão não retira nenhum benefício disso", afirmou Ali Salajegheh, citado pela agência de notícias iraniana Irna.

"Para que o Irão assine e se comprometa [com o acordo], a primeira condição passa pelo levantamento das sanções opressoras", afirmou Salajegheh, em declarações à margem da 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow (Escócia, Reino Unido).

Para o diretor da APA, a principal mensagem de Teerão na cimeira passa pela necessidade de os países se comprometerem a discutir, "como uma prioridade", o levantamento das sanções contra o Irão.

Salajegheh lembrou que a "pré-condição" do Irão para reduzir a emissão dos gases com efeito de estufa em 4% em 2030 é o levantamento de todas as sanções, uma vez que o custo para Teerão atingir o objetivo ascenderia a 56.000 milhões de dólares (48.315 milhões de euros).

A COP26 decorre seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época pré-industrial.

Apesar dos compromissos assumidos, as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde em 2020, mesmo com a desaceleração económica provocada pela pandemia de covid-19, segundo a ONU, que estima que, ao atual ritmo de emissões, as temperaturas serão no final do século superiores em 2,7º C.

