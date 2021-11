COP26: dois maiores poluidores mundiais assinam acordo

A COP26 termina esta sexta-feira. Perto de 200 países de todo o mundo ultimam uma declaração final. China e os EUA, os dois maiores poluidores a nível mundial assinaram acordo, que apanhou de surpresa a conferência.

Jonh Kerry, o enviado pelos EUA a Glasgow afastou as diferenças entre os dois países e diz estar "contente por anunciar" o acordo conjunto com a China para "aumentar a ambição climática".

A seguir ao carbono, o metano é o segundo gás mais responsável pelo efeito de estufa.

Com a ausência do Presidente chinês Xi Jinping, o empenho do maior emissor de carbono a nível mundial não era claro.

A China vai continuar a aumentar as emissões de carbono até 2030 e apenas anuncia a neutralidade carbónica para 2060. Com as ambições baixas, ressalvam o otimismo de saber que as duas maiores potências conseguem dialogar.

