Prolongamento da COP26 para o fim de semana é hipótese

Em Glasgow, admite-se o prolongamento da Cimeira do Clima para o fim de semana, com os organizadores a falar em bloqueio nas negociações entre duzentos países, mesmo depois da expetativa criada pelo acordo entre a China e os Estados Unidos - as maiores economias e poluidores da Terra.

Na Escócia, o dia ficou já marcado pela BOGA, as iniciais para a aliança entre dez países que consagram já deixar, ainda sem data certa, de explorar jazidas de gás e petróleo.

Nas últimas horas previstas da Cimeira do Clima, as expectativas de um acordo climático entre quase duzentos países aumentam ainda mais com o entendimento anunciado entre a China e os Estados Unidos.

As maiores economias e também os maiores poluidores do planeta concordam formar um grupo de trabalho para cumprir a meta climática de limitar o aquecimento global a grau e meio.

O anúncio foi de imediato saudado pelo secretário geral da ONU e considerado decisivo para o desfecho da reunião.

É mais o que une do que separa os dois países, reconhecem Pequim e Washington.

Para os organizadores, o sucesso da cimeira será medido pelos objetivos inscritos na Declaração Final.

E à margem desta cimeira, contra países como a França, cinco países da União Europeia, Portugal incluído, declaram-se contra a energia nuclear.

Consideram que não é alternativa à transição dos combustíveis fósseis porque é arriscada, não sustentável, e desvia fundos das energias renováveis.

